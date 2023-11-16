На войне погибли два бойца "Грузинского Легиона"
16 ноября 2023, 18:21Читати новину українською
Источник:Грузинский Легион
Выполняя операцию в Донецкой области погибли двое военных. Они служили в рядах "Грузинского Легиона".
О гибели военных – Рамазе Фетелаве и Беке Ломашвили сообщили на фейсбук-странице Легиона, передает 24 Канал.
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Детали операции
Грузинские бойцы погибли во время наступательных действий в Донецкой области. В результате операции ранения получили еще девять военных, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Грузинский Легион выразил искренние соболезнования семьям погибших.
На войне погибли украинские спортсмены
- На фронте погиб Алексей Логинов. Ему было 23 года. В мирной жизни он учился на географическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессионально занимался хоккеем. Когда-то он был вратарем белоцерковского Белого Барса. С началом полномасштабной войны Алексей Логинов добровольцем пошел на фронт.
- Вражеский обломок унес жизнь шахматиста Сергея Мазурова. Он был кандидатом в мастера спорта, но с началом полномасштабной агрессии пополнил ряды ВСУ, служил боевым медиком. Сергей неоднократно спасал собратьев с поля боя. К моменту гибели ему было 25 лет.
- Навсегда 50 останется бывшему футболисту и детскому тренеру Сергею Чмырю. Он воевал на Донбассе в составе 118-й механизированной бригады. Погиб, когда спасал своих собратьев.