Грузинский премьер заявил, что именно Грузия сначала должна попасть в ЕС, а уже потом Украина

Вскоре Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в ЕС. Впрочем, подобная ситуация не устраивает наших грузинских друзей.

23-24 июня на заседании Совета Европы Украина и Молдова услышат вердикт о предоставлении им статуса кандидата на вступление в ЕС. Как сообщают разные источники, решение будет положительным, но с определенными условиями, которые необходимо будет выполнить в первую очередь.

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Реакция грузинского премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недоволен таким форсированием кандидатства Украины и Молдовы. По его мнению, Европейский Союз должен сначала предоставить статус кандидата на вступление именно Грузии, которая уже долгое время внедряет реформы и делает все для сближения с Европой.

Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса!

– заявил он.

Грузинский премьер добавил, что его страна работает над получением статуса кандидата 9 лет, поэтому заслужила положительное решение.

"Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса", – сказал Гарибашвили

Также он добавил, что в случае принятия Европой несправедливого решения ему придется объяснять гражданам, каковы основные причины такого решения ЕС.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Уже в скором времени Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в ЕС. Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк предполагает , что Украина и Молдова получат такой статус, а заявка Грузии останется во взвешенном состоянии.

Ранее было известно, что большие страны Европы были против предоставления Украине статуса кандидата. Они боятся россиян и не хотят идти с ними на открытую конфронтацию. Кроме того, их беспокоят расходы, которые нужно понести для послевоенного восстановления Украины.

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