Грузины не будут воевать за россиян, – политик из Грузии

Россияне могут перебросить войска из грузинской Абхазии и Южной Осетии. Однако сами грузины не станут воевать за россиян.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Гиорги Барамидзе – член политсовета партии "Единое национальное движение". По его мнению, информация о мобилизации войск из Грузии таки верна.

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С обеих оккупированных территорий Грузии, как из Абхазии, так и из Южной Осетии, переправляли и переправляют вооруженные формирования России, обеспечивающие там эффективный контроль и оккупацию, рассказал грузинский политик.

Политик из Грузии: В Южной Осетии была этническая чистка

Он отметил, что на подконтрольных базах осталось мало военных, что показывает, что у россиян очень плохи дела. Однако грузины не станут воевать вместе с Россией.

Там ни один грузин, конечно, за россиян воевать не будет, хотя предателей всюду можно найти,

– подчеркнул Барамидзе.

Политик из Грузии подчеркнул, что все россияне, еще начиная с 1992 года, а затем уже до 2008 года фактически провели этническую чистку на оккупированных территориях, а значит, там не осталось грузин.

"Там вычистили фактически Южную Осетию на 100%. Всю эту территорию сравняли с землей. Все наши села абсолютно", – добавил он.

Барамидзе также акцентировал внимание на том факте, что вся Грузия поддерживает Украину. "Кто-то смог сюда приехать, как я. Нахожусь сейчас в Киеве для того, чтобы защитить его. Он сейчас столица всей Европы", – заверил политик.

Барамидзе отметил, что грузины не станут воевать за Россию: смотрите видео