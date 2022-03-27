Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Гіоргі Барамідзе – член політради партії "Єдиний національний рух". На його думку, інформація про мобілізацію військ із Грузії є таки правильною.

До теми Росія мобілізує свої сили з Грузії для участі у війні проти України, – ЗМІ

З обох окупованих територій Грузії, як з Абхазії, так і з Південної Осетії, переправляли й переправляють збройні формування Росії, які там забезпечували ефективний контроль й окупацію, розповів грузинський політик.

Політик із Грузії: На Південній Осетії була етнічна чистка

Він зазначив, що на підконтрольних базах залишилось мало військових, а це показує, що у росіян дуже погані справи. Проте грузини не стануть воювати разом із Росією.

Там жоден грузин, звісно, за росіян воювати не буде, хоч зрадників усюди можна знайти,

– наголосив Барамідзе.

Політик із Грузії підкреслив, що всі росіяни ще, починаючи з 1992 року, а потім уже до 2008 року фактично провели етнічну чистку на окупованих територіях, а отже, там не залишилось грузинів.

"Там вичистили фактично Південну Осетію на 100%. Усю цю територію зрівняли із землею. Усі наші села абсолютно", – додав він.

Барамідзе також акцентував на тому факті, що таки вся Грузія підтримує Україну. "Хтось зміг сюди приїхати, як я. Перебуваю зараз у Києві для того, щоб захистити його. Він зараз є столицею всієї Європи", – запевнив політик.

Барамідзе зазначив, що грузини не стануть воювати за Росію: дивіться відео