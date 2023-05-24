События последних месяцев показали, что между обычными грузинами и их властью есть безумная пропасть. Пока на официальном уровне в Тбилиси декларируют лояльность к Кремлю, рядовые люди не стесняются показывать, что россиянам в их стране не место.

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Об "интересных табличках" в грузинском отеле информирует 24 Канала со ссылкой на социальные сети

Подробно о табличках

Собственно, в твиттере получил огласку ролик казахского туриста в одной из грузинских гостиниц. На нем видны две таблички со следующими надписями:

"Русский паспорт, иди на*уй";

"Слава Украине! Героям Слава!"

Кроме того, на стене позади рецепции отеля можно заметить украинский, грузинский, казахский, киргизский и другие флаги. Между ними российского триколора, конечно, нет.

Проукраинские таблички в одном из отелей Грузии: смотрите видео из сети

Что не так с позицией Тбилиси?