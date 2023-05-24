Події останніх місяців засвідчили, що між звичайними грузинами та їхньою владою є шалена прірва. Поки на офіційному рівні в Тбілісі декларують лояльність до Кремля, пересічні люди не соромляться показувати, що росіянам у їхній країні не місце.

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Про "цікаві таблички" у грузинському готелі інформує 24 Каналу з посиланням на соціальні мережі.

Детально про таблички

Власне, у твітері набув розголосу ролик казахського туриста в одному з грузинських готелів. На ньому видно дві таблички з такими надписами:

"Російський паспорт, йди на*уй";

"Слава Україні! Героям Слава!"

Окрім того, на стіні позаду рецепції готелю можна помітити український, грузинський, казахський, киргизький та інші прапори. З-поміж них російського триколору, звісно, немає.

Проукраїнські таблички в одному з готелів Грузії: дивіться відео з мережі

Що не так з позицією Тбілісі?