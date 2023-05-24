Події останніх місяців засвідчили, що між звичайними грузинами та їхньою владою є шалена прірва. Поки на офіційному рівні в Тбілісі декларують лояльність до Кремля, пересічні люди не соромляться показувати, що росіянам у їхній країні не місце.
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Про "цікаві таблички" у грузинському готелі інформує 24 Каналу з посиланням на соціальні мережі.
Детально про таблички
Власне, у твітері набув розголосу ролик казахського туриста в одному з грузинських готелів. На ньому видно дві таблички з такими надписами:
- "Російський паспорт, йди на*уй";
- "Слава Україні! Героям Слава!"
Окрім того, на стіні позаду рецепції готелю можна помітити український, грузинський, казахський, киргизький та інші прапори. З-поміж них російського триколору, звісно, немає.
Проукраїнські таблички в одному з готелів Грузії: дивіться відео з мережі
Що не так з позицією Тбілісі?
- Не так давно стало відомо, що грузинська влада дозволила відновлення авіасполучення з Росією. Зокрема, перший рейс між ворожою країною та Грузією відбувся 17 травня.
- Очевидно, проти цього виступили грузини та проєвропейська опозиція країни, що не втомлюється наголошувати на важливості підтримки нашої держави.
- Депутатка парламенту Хатія Деканоїдзе констатувала, що такі дії влади шкодять не лише грузинсько-українським відносинам, а й національній безпеці її країни.
- На цю новину також відреагував також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він закцентував на тому, що і для України, і для Грузії політика Москви є ворожою. Як відомо, близько 20% грузинських територій контролює Росія від 2008 року.
- Варто сказати, що головному бенефіціаром такої "грузинської" політики є проросійський олігарх країни Бідзіні Іванішвілі. Упродовж років він робив усе, аби знівелювати усі проєвропейські кроки, що робила Грузія протягом тривалого часу.