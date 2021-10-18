Грузовик врезался в легковое авто: в ДТП на Житомирщине погиб боевой медик

В Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика Mercedes и легковушки Audi. В результате аварии погибли два человека, среди них – боевой медик.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября около 00:40 часов на 178 километре автодороги Киев – Чоп.

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Водитель грузовика Mercedes 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновкой и Выдумкой в направлении Новограда-Волынского, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ровенщины, который выезжал с обочины,

– сообщили правоохранители.

В результате ДТП водитель Audi и его пассажирка погибли на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей.

На Житомирщине произошло жуткое ДТП / Фото Нацполиции

В аварии погиб медик

В фейсбуке пользовательница Татьяна Подорожник сообщила, что погибшим мужчиной оказался боевой медик из Ровенской области – Виталий Сень.

Невосполнимая потеря для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского Союза. В автокатастрофе под Житомиром погиб наш собрат, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте – Виталий Сень,

– отметила она.

Впоследствии женщина добавила, что в авто, в котором ехал Виталий, врезался грузовик.

В ДТП на Житомирщине погиб боевой медик / Фото из фейсбука Татьяны Подорожник

Текст публикации Татьяны Подорожник:

Невосполнимая потеря для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского Союза. Сегодня в автокатастрофе под Житомиром погиб наш собрат, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте – Виталий Сень. Склоним головы в скорби. Теряем. О времени похорон сообщим позже.