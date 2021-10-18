Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня близько 00:40 години на 178 кілометрі автодороги Київ – Чоп.
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Водій вантажівки Mercedes 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який виїжджав з узбіччя,
– повідомили правоохоронці.
У результаті ДТП водій Audi та його пасажирка загинули на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої.
На Житомирщині сталася моторошна ДТП / Фото Нацполіції
В аварії загинув медик
У фейсбуці користувачка Тетяна Подорожник повідомила, що загиблим чоловіком виявився бойовий медик з Рівненської області – Віталій Сень.
Непоправна втрата для всього бойового братерства України та для нашої ветеранської спілки. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень,
– зазначила вона.
Згодом жінка додала, що в авто, в якому їхав Віталій, врізалась вантажівка.
У ДТП на Житомирщині загинув бойовий медик / Фото з фейсбуку Тетяни Подорожник
Текст публікації Тетяни Подорожник:
Непоправна втрата для всього бойового братерства України та для нашої ветеранської спілки. Сьогодні в автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень. Схилимо голови у скорботі. Втрачаємо. Про час похорону повідомимо згодом.