Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня близько 00:40 години на 178 кілометрі автодороги Київ – Чоп.

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Водій вантажівки Mercedes 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який виїжджав з узбіччя,

– повідомили правоохоронці.

У результаті ДТП водій Audi та його пасажирка загинули на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої.

На Житомирщині сталася моторошна ДТП / Фото Нацполіції

В аварії загинув медик

У фейсбуці користувачка Тетяна Подорожник повідомила, що загиблим чоловіком виявився бойовий медик з Рівненської області – Віталій Сень.

Непоправна втрата для всього бойового братерства України та для нашої ветеранської спілки. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень,

– зазначила вона.

Згодом жінка додала, що в авто, в якому їхав Віталій, врізалась вантажівка.

У ДТП на Житомирщині загинув бойовий медик / Фото з фейсбуку Тетяни Подорожник

Текст публікації Тетяни Подорожник:

Непоправна втрата для всього бойового братерства України та для нашої ветеранської спілки. Сьогодні в автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень. Схилимо голови у скорботі. Втрачаємо. Про час похорону повідомимо згодом.