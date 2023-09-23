В Мали разбился военно-транспортный Ил-76: самолетом могли пользоваться вагнеровцы

23 сентября стало известно, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Малийском аэропорту Гао. По имеющимся данным, это воздушное судно могли использовать вагнеровцы.

Как пишут в местных СМИ, самолет разбился и загорелся. Произошло это при посадке воздушного судна. Есть предположение, что Ил-76 могли использовать вагнеровцы.

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Самолет мог быть белорусским

Один из военкоров рассказал, что самолет мог принадлежать белорусской грузовой компании Rubystar Airways. Мол, он мог выполнять рейс "в интересах Организации Объединенных Наций".

Собственно, другой российский военкор сначала заявил, что самолет имеет связь с ЧВК "Вагнера". Вскоре он дал заднюю и открестился от сказанного. Мол, воздушное судно использовали "местные силы". Уверяют, что они транспортировали с его помощью грузы различного назначения.

Также назвал предварительную причину авиакатастрофы. По словам военкора, произошла она из-за якобы "ошибки пилота".

Назначен самолет Ил-76, чтобы транспортировать технику и грузы разного назначения. У него есть множество модификаций. И в зависимости от них, воздушное судно способно доставлять грузы, которые весят до 60 тонн и преодолевать с ними расстояние более 4 200 километров.

Местные СМИ пишут, что самолет разбился утром 23 сентября. Источник отметил, что "белый самолет не смог приземлиться около 10 часов и упал возле аэропорта, вскоре после этого он загорелся".

Впоследствии стало известно, что разбился самолет TZ98 Говорят, что причиной авиакатастрофы мог стать топливный бак. На место происшествия сразу же отправились пожарные.

Обратим внимание, что накануне в России упал истребитель Су-34. Вскоре мониторинговая группа смогла идентифицировать самолет. По имеющимся данным, он более 7 месяцев мог провести на территории Беларуси.

Специалисты мониторингового OSINT-проекта вставили, что регистрационный номер самолета RF-95806, а его бортовой номер – 05. Белорусский военный аэродром "Барановичи" он покинул 5 августа.