В ходе проверки специалисты мониторингового OSINT-проекта установили, что регистрационный номер истребителя, который упал – RF-95806, бортовой номер – 05. Самолет с этим номером неоднократно находился в Беларуси.

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Что известно о разбившемся в России Су-34

Специалисты установили, что именно истребитель с этим номером находился на территории Беларуси в течение 7 месяцев и вместе с другими Су-34 России покинул белорусский аэродром "Барановичи" 5 августа.

Более того, этот истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года, к примеру, в далеком 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулищи" накануне парада 9 мая,

– объяснили специалисты мониторинговой группы.



Специалисты установили, какой самолет Су-34 упал в России / Фото "Белорусский Гаюн"

Кстати, пропагандисты утверждали, что российский самолет упал в Воронежской области России якобы из-за отказа левой стойки шасси.

По данным российской пропаганды, экипаж из двух людей якобы успел катапультироваться, угрозы их здоровью нет. Более того, враги поспешили заверить, что Су-34 не перевозил боекомплект.

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