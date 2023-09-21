В ходе проверки специалисты мониторингового OSINT-проекта установили, что регистрационный номер истребителя, который упал – RF-95806, бортовой номер – 05. Самолет с этим номером неоднократно находился в Беларуси.
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Что известно о разбившемся в России Су-34
Специалисты установили, что именно истребитель с этим номером находился на территории Беларуси в течение 7 месяцев и вместе с другими Су-34 России покинул белорусский аэродром "Барановичи" 5 августа.
Более того, этот истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года, к примеру, в далеком 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулищи" накануне парада 9 мая,
– объяснили специалисты мониторинговой группы.
Специалисты установили, какой самолет Су-34 упал в России / Фото "Белорусский Гаюн"
Кстати, пропагандисты утверждали, что российский самолет упал в Воронежской области России якобы из-за отказа левой стойки шасси.
По данным российской пропаганды, экипаж из двух людей якобы успел катапультироваться, угрозы их здоровью нет. Более того, враги поспешили заверить, что Су-34 не перевозил боекомплект.
Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье
- В Главном управлении украинской разведки рассказали, что на российском аэродроме "Чкаловский" неподалеку от Москвы неизвестные диверсанты заложили взрывчатку и взорвали два самолета и один вертолет.
- В разведке объяснили, что речь идет о самолетах АН-148 и ИЛ-20. Они принадлежали 354-у авиаполку специального назначения. Что касается российского вертолета МИ-28Н, то его раньше активно привлекали к сбиванию ударных дронов над Московской областью.
- Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап, комментируя инцидент, отметил, что на аэродроме "Чкаловский" один самолет уже не летает, 2 – почти не могут подняться, а 1 – якобы еще жив. Эксперт назвал этот аэродром "задним двором Москвы", из которого отправляются, например, все экспедиции на Северный Полюс, осуществляются перелеты в США.