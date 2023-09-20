Предварительно, пилоты катапультировались. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России разбился самолет
Во вражеском минобороны рассказали, что самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области.
Экипаж из двух человек успел катапультироваться, угрозы их здоровью нет,
– утверждают оккупанты.
Позже стало известно, что предварительной причиной падения истребителя Су-34 стал отказ левой стойки шасси.
Самолет упал в поле в Каширском районе Воронежской области недалеко от поселка Колодезный. По имеющейся информации, боекомплекта на борту не было.
Кадры с места падения Су-34 в Воронежской области / росСМИ
У оккупантов – огромные потери
Отметим, что по состоянию на 20 сентября так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 273 980 захватчиков. Потери в технике:
- танков – 4635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 8868 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 6096 (+34) ед,
- РСЗО – 779 (+1) ед,
- средств ПВО – 526 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),
- крылатых ракет – 1479 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед,
- специальной техники – 906 (+3).
В России часто падают самолеты
- В России продолжается жаркий сезон "самолетопадов". Так, в Волгоградской области 12 сентября рухнул самолет Су-24. По предварительным данным, этот бомбардировщик упал в Калачевском районе страны-агрессорки в 5 километрах от хутора Ложки.
- Оккупанты также сообщали, что на борту находились два члена экипажа. По данным пропагандистов, оба пилота Су-24М погибли. Командир и штурман не успели катапультироваться. На борту находились 46-летний командир Сергей А. и 34-летний штурман Руслан А.
- Кстати, Россия в войне против Украины активно использует истребители Су-34. Ранее один из таких разбился в Брянской области. Позже эту информацию подтвердили в экстренных службах России. Причина инцидента – неизвестна.