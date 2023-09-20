Попередньо, пілоти катапультувалися. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії розбився літак

У ворожому міноборони розповіли, що літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області.

Екіпаж із двох людей встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає,
– стверджують окупанти.

Згодом стало відомо, що попередньою причиною падіння винищувача Су-34 стала відмова лівої стійки шасі.

Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. За наявною інформацією, боєкомплекту на борту не було.


Кадри з місця падіння Су-34 у Воронезькій області / росЗМІ

В окупантів – шалені втрати

Зауважимо, що станом на 20 вересня так звана "друга армія світу" вже втратила 273 980 загарбників. Втрати у техніці:

  • танків – 4635 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 8868 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6096 (+34) од,
  • РСЗВ – 779 (+1) од,
  • засобів ППО – 526 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
  • крилатих ракет – 1479 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
  • спеціальної техніки – 906 (+3).

У Росії часто падають літаки

  • У Росії триває гарячий сезон "літакопадів". Так, у Волгоградській області 12 вересня впав літак Су-24. За попередніми даними, цей бомбардувальник упав у Калачівському районі країни-агресорки за 5 кілометрів від хутора Ложки.
  • Окупанти також повідомляли, що на борту були два члени екіпажу. За даними пропагандистів, обидва пілоти Су-24М загинули. Командир і штурман не встигли катапультуватися. На борту перебували 46-річний командир Сергій А. і 34-річний штурман Руслан А.
  • До речі, Росія у війні проти України активно використовує винищувачі Су-34. Раніше один з таких розбився у Брянській області. Згодом цю інформацію підтвердили в екстрених службах Росії. Причина інциденту – невідома.