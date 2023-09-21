Під час перевірки фахівці моніторингового OSINT-проєкту встановили, що реєстраційний номер винищувача, який впав, – RF-95806, бортовий номер – 05. Літак з цим номером неодноразово перебував у Білорусі.
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Що відомо про Су-34, який розбився у Росії
Фахівці встановили, що саме винищувач з цим номером перебував на території Білорусі протягом 7 місяців та разом з іншими Су-34 Росії покинув білоруський військовий аеродром "Барановичі" 5 серпня.
Ба більше, цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року, приміром, у далекому 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня,
– пояснили фахівці моніторингової групи.
Фахівці встановили, який літак Су-34 впав у Росії / Фото з "Беларускі Гаюн"
До речі, пропагандисти стверджували, що російський літак впав у Воронезькій області Росії нібито через відмову лівої стійки шасі.
За даними російської пропаганди, екіпаж із двох людей нібито встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає. Ба більше, вороги поспішили запевнити, що боєкомплект Су-34 не перевозив.
Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосков'ї
- В Головному управлінні української розвідки розповіли, що на російському аеродромі "Чкаловський" неподалік Москви невідомі диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки та один гелікоптер.
- У розвідці пояснили, що мовиться про літаки АН-148 та ІЛ-20. Вони належали до 354 авіаполку спеціального призначення. Щодо російського гелікоптера МІ-28Н, то його раніше активно залучали до збиття ударних дронів над Московською областю.
- Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап, коментуючи інцидент, зазначив, що на аеродромі "Чкаловський" один літак вже не літає, 2 – майже не можуть піднятися, а 1 – нібито ще живий. Експерт назвав цей аеродром "заднім двором Москви", з якого відправляються, наприклад, всі експедиції на Північний Полюс, перельоти до США.