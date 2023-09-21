Під час перевірки фахівці моніторингового OSINT-проєкту встановили, що реєстраційний номер винищувача, який впав, – RF-95806, бортовий номер – 05. Літак з цим номером неодноразово перебував у Білорусі.

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Що відомо про Су-34, який розбився у Росії

Фахівці встановили, що саме винищувач з цим номером перебував на території Білорусі протягом 7 місяців та разом з іншими Су-34 Росії покинув білоруський військовий аеродром "Барановичі" 5 серпня.

Ба більше, цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року, приміром, у далекому 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня,

– пояснили фахівці моніторингової групи.



Фахівці встановили, який літак Су-34 впав у Росії / Фото з "Беларускі Гаюн"

До речі, пропагандисти стверджували, що російський літак впав у Воронезькій області Росії нібито через відмову лівої стійки шасі.

За даними російської пропаганди, екіпаж із двох людей нібито встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає. Ба більше, вороги поспішили запевнити, що боєкомплект Су-34 не перевозив.

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