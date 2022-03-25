ГСЧС убирают "подарки русского мира" из жилого сектора в Николаеве: фото разминирования
25 марта 2022 , 18:46Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Чрезвычайники продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы, которые оставляют российские оккупанты. В этот раз разминировали территорию частного жилого сектора Николаева.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что очищают от ВОП территорию микрорайона Широкая Балка.
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ГСЧС продолжает разминирование территорий
"Пиротехническое подразделение ГСЧС Николаевской области работает в частном жилом секторе микрорайона Широкая Балка города Николаева", – говорится в сообщении.
Что делать, если обнаружили подозрительный предмет?
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (телефон – 101) или Полиции (телефон – 102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите место, где нашли подозрительный предмет.
Пиротехники разминируют территорию микрорайона Широкая Балка: фото ГСЧС
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