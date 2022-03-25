ГСЧС убирают "подарки русского мира" из жилого сектора в Николаеве: фото разминирования

25 марта 2022 , 18:46
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Источник:

ГСЧС

Чрезвычайники продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы, которые оставляют российские оккупанты. В этот раз разминировали территорию частного жилого сектора Николаева.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что очищают от ВОП территорию микрорайона Широкая Балка.

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ГСЧС продолжает разминирование территорий

"Пиротехническое подразделение ГСЧС Николаевской области работает в частном жилом секторе микрорайона Широкая Балка города Николаева", – говорится в сообщении.

Что делать, если обнаружили подозрительный предмет?

  • Ни в коем случае не трогайте его.
  • Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (телефон – 101) или Полиции (телефон – 102).
  • Предупредите прохожих о возможной опасности.
  • Отойдите подальше от подозрительного предмета.
  • Дождитесь приезда специалистов и укажите место, где нашли подозрительный предмет.

Пиротехники разминируют территорию микрорайона Широкая Балка: фото ГСЧС

 

 

Противостояние врагу на Николаевщине: последнее

  • Сегодня, 25 марта, украинские десантники полностью разгромили технику российских оккупантов. Захватчики отступили, понеся значительные потери.
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  • Украинские военные на Николаевщине отбросили врага вплоть до границы Николаевской и Херсонской областей. По словам главы ОВА Виталия Кима, ранее оккупанты максимально заходили в Вознесенск.

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Автор: Олена Данилів