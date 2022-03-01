ГСЧС Украины запустила информационный чат-бот в WhatsApp
Источник:телеграмм МВД Украины
ГСЧС запустила информационный чат-бот в WhatsApp. Бесплатный сервис предоставит пользователям доступ к важным обновлениям, а также достоверной информации, как реагировать на чрезвычайные ситуации.
Чтобы воспользоваться бесплатным чат-ботом в WhatsApp, просто сохраните номер +380676785917 в своих контактах телефона, а затем отправьте текст со словом "начать" в сообщении WhatsApp.
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Далее пользователь может выбрать необходимую тему из набора параметров меню, чтобы получить доступ к соответствующим инструкциям от ГСЧС Украины, таким как:
- ключевые обновления от организации,
- последние новости,
- инструкции по безопасности,
- рекомендации относительно укрытий,
- ссылки на официальные источники информации.
Добавим, что в Харьковской области враг продолжает активно обстреливать мирных людей и инфраструктуру. Спасатели в сутки выезжали на вызовы 44 раза. Бойцы ГСЧС обезвредили почти 70 взрывоопасных предметов и ликвидировали 24 пожара.
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