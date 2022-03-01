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До теми "Нам по дорозі": українці створили бот, який допоможе знайти авто

Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як:

ключові оновлення від організації,

останні новини,

інструкції з безпеки,

рекомендації щодо укриття,

посилання на офіційні джерела інформації.

Додамо, що на Харківщині ворог продовжує активно обстрілювати мирних людей та інфраструктури. Рятувальники за добу виїжджали на виклики 44 рази. Бійці ДСНС знешкодили майже 70 вибухонебезпечних предметів і ліквідували 24 пожежі.

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