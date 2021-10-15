ГТС готова покрыть мощности "Северного потока-2", – Украина ответила на обвинения Путина
Источник:фейсбук Сергея Макогона
Украинская газотранспортная система готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Более того, наших мощностей хватит, чтобы перекрыть мощности нового российского газопровода "Северный поток-2".
Такое заявление сделал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон. Он также раскритиковал манипуляции российского руководства о том, что "Газпром" якобы нарастил поставки через Украину.
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Это, как отметил Макогон, не соответствует действительности, ведь с начала 2021 года поставки сокращались 3 раза. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.
Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2",
– добавил глава Оператора ГТС.
Заметим, что на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что якобы нельзя увеличивать транзит через ГТС Украины, поскольку "если давление увеличить, то она лопнет вообще". В то же время в Кремле видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу в обход Украины.
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Стоит напомнить, что российская компания "Газпром" в очередной раз отказалась бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину на август. Поэтому часть мощностей украинской ГТС оказалась невостребованной.
Какие это может иметь последствия
- Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за падения поставок сжиженного природного газа. А через плановые ремонты снижаются и поставки трубопроводного газа.
- Как следствие – закачки в подземные хранилища находятся на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми подземными хранилищами газа.
Последнее, как известно, является одной из причин увеличения цены на газ в Европе. Заметим, что недавно кубометр газа там стоил 1900 долларов.