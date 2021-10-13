ГТС может "лопнуть", – Путин предположил прекращение транзита газа через Украину

Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить. Президент государства-агрессора убеждает, мол, украинская ГТС может "просто лопнуть" при увеличении давления.

Путин утверждает, что увеличивать транзит через Украину – опасно. Политик думает, что газотранспортную систему Украины "десятилетиями не ремонтировали".

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Путин убеждает, что ГТС "лопнет"

Там (через ГТС Украины – 24 канал) больше увеличивать нельзя. Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать,

– убеждает Путин.

Он добавил, если давление увеличить, ГТС может "лопнуть" и Европа совсем лишится этого маршрута. По словам Путина, в 2021 году Россия увеличила прокачку газа в Европу через ГТС Украины примерно на 10%.

Путин уже делал похожие заявления

Ранее президент России уже говорил, что украинская ГТС может "лопнуть". Тогда ему ответил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Он отметил масштабную программу модернизации украинской транзитной системы.

Макогон убежден, что Кремль ставит под сомнение техническое состояние украинской ГТС с целью заставить ЕС как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".