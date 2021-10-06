"ГТС может лопнуть": Россия не собирается увеличивать поставки газа через Украину

Глава Кремля Владимир Путин не планирует увеличивать поставки газа через Украину. Он заявил, что отказывается от этой возможности.

По словам Путина, Россия не будет увеличивать объем транзитного газа из-за плохого состояния украинской ГТС.

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"Поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Можно увеличить давление по газотранспортной системе Украины, но ее давно не ремонтировали Она может лопнуть", – сказал Путин.

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Путин обвинил Еврокомиссию в прыжке вверх цен на газ. Он отметил, что ошибочным является свертывание долгосрочных контрактов на поставку газа и переориентация на биржевую торговлю топливом.

Обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия и Россия 27 сентября подписали долгосрочный контракт на поставку газа. Уже 1 октября контракт стартовал.

МИД Украины считает, что это является необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремля.

Также В МИД заверили, что в Европе происходит газовый кризис, который создала Москва.

Путин говорит, что за последние 9 месяцев "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 8%. Это якобы даже превышает обязательства. Путин сказал, что прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда в год.