"Вентиль газа" в Европу: что известно о газоизмерительной станции "Суджа" и где расположена

В ночь на 21 марта в сети появились кадры масштабного пожара на газоизмерительной станции "Суджа", которая расположена в Курской области. В Генштабе ВСУ заявили, что по объекту ударили россияне из артиллерии, и после этого произошло возгорание.

Что такое газоизмерительная станция "Суджа", что о ней известно и где расположен объект – сообщает 24 Канал.

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Удар по ГТС "Суджа"

В ночь на 21 марта на газоизмерительной станции "Суджа" вспыхнул пожар. Огонь был настолько масштабным, что зарево видели в соседней Белгородской области и на границе с Сумской областью.

Российские так называемые "военкоры" сразу обвинили Украину в атаке на ГИС "Суджа". Однако в Генштабе ВСУ отвергли все обвинения и отметили, что по объекту ударили именно российские военные. В ведомстве отметили, что такие обвинения являются безосновательными и звучат, как попытка дискредитации Украины.

Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что обстрел газоизмерительной станции "Суджа" – это одна из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается с первого же дня.

Коваленко считает, что такая попытка дискредитации является частью информационной операции России. В ЦПД отметили, что Кремль и не планировал прекращать огонь, а вместо этого – стремится победить в западном инфополе и обвинить Украину.

"Такого будет еще много, информационно должны выиграть", – добавил Коваленко.

Что такое газоизмерительная станция "Суджа"

В Курской области расположена газоизмерительная станция "Суджа". Она является частью магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Это ключевой и маршрут транзита российского газа в страны Европы через Украину.

Для справки. ГТС и ГИС – понятия разные, но являются частью одной инфраструктуры. ГТС – это газотранспортная система, которая обеспечивает транспортировку природного газа. ГИС – это газоизмерительная станция на газотранспортной системе, которая измеряет и контролирует показатели газа. Поэтому, газораспределительная станция – это часть ГТС.

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород / Инфографика "Радио Свобода"

Так, фактически ГТС "Суджа" является пограничным пунктом для газа из России. Как пишут в СМИ, топливо попадало в газотранспортную систему Украины, а затем – в Словакию, Чехию и Австрию. Только в 2023 году через эту станцию было прокачано около 14,65 миллиарда кубометров газа. Это около половины всего российского газового экспорта в Европу.

Газоизмерительная станция – это объект, на котором происходит измерение количества и определение качества природного газа, передающегося транзитом через газопровод. До начала полномасштабной войны учет газа, который поступал в Украину, поступал на 9 ГИС, однако после 24 февраля 2022 года "Суджа" осталась единственной станцией, продолжающей работу.

ГИС "Суджа" в Курской области / Фото из росСМИ

После начала операции ВСУ в Курской области к ГИС "Суджа" было немало внимания, ведь, фактически, она оказалась под контролем Сил обороны. Тогда предполагали, что Украина может перекрыть "вентиль газа", но этого не произошло. Никаких сообщений о том, чтобы происходила остановка транзита газа не было.

Поступление газа в Европу произошло 1 января 2025 года, когда Украина остановила весь транзит российского газа через свою территорию. К этому времени страны Европы продолжали получать газ, несмотря на операцию ВСУ в Курской области.

Где расположена ГИС "Суджа"

Газоизмерительная станция "Суджа" расположена в 600 метрах от украинской границы – вблизи одноименного пункта пропуска. После Курской области газопровод заходит в Сумскую область и тянется до Ужгорода.

ГИС "Суджа": где расположена на карте

Россия отправляла военных через газопровод

Когда российская армия начала активные наступательные действия в Курской области, то использовала магистральный трубопровод для переброски собственных сил. Так, военное руководство отправляло солдат в трубопровод, чтобы те заходили в тыл украинских военных на Курщине.

В сети сообщали, что оккупанты шли по газопроводу пешком около 12 километров, чтобы добраться до Суджи и выйти в тыл Вооруженных Сил Украины. Однако украинские защитники вовремя обнаружили силы противника и нанесли удар.

Как россияне использовали газопровод: смотрите видео

Россияне неоднократно обстреливали ГИС "Суджа"

После того, как ВСУ начали операцию в Курской области, российская армия неоднократно била по собственному объекту критической инфраструктуры. Так, 12 августа 2024 года российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, на которых было зафиксировано повреждение ГИС "Суджа".

В СМИ писали, что одни повреждения появились в ночь с 9 на 10 августа, а другие – с 10 на 11. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия сбрасывала авиабомбы на приграничную территорию, и под ударом оказался объект "Газпрома".

Повреждения, которые зафиксировали спутники: смотрите видео

Именно разрушения после августовских обстрелов зафиксировали фотографы и журналисты со всего мира. Тогда было повреждено административное здание и одна из площадок, на которой было установлено газоизмерительное оборудование.

ГИС "Суджа" после обстрелов в августе 2024 года / Фото Getty Images

Через три дня после этого российская армия повторно ударила по ГИС "Суджа" управляемыми авиабомбами.