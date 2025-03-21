"Вентиль газа" в Европу: что известно о газоизмерительной станции "Суджа" и где расположена
- Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области подверглась обстрелу, в результате чего произошел пожар; Генштаб ВСУ сообщил, что объект обстреляли российские военные.
- ГТС "Суджа" является частью магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, и через нее в 2023 году было прокачано около 14,65 миллиардов кубометров газа, что составляет около половины российского газового экспорта в Европу.
- Российская армия неоднократно обстреливала ГИС "Суджа", нанося повреждений, в частности в августе 2024, что привело к разрушению административного здания и оборудования.
В ночь на 21 марта в сети появились кадры масштабного пожара на газоизмерительной станции "Суджа", которая расположена в Курской области. В Генштабе ВСУ заявили, что по объекту ударили россияне из артиллерии, и после этого произошло возгорание.
Что такое газоизмерительная станция "Суджа", что о ней известно и где расположен объект – сообщает 24 Канал.
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Удар по ГТС "Суджа"
В ночь на 21 марта на газоизмерительной станции "Суджа" вспыхнул пожар. Огонь был настолько масштабным, что зарево видели в соседней Белгородской области и на границе с Сумской областью.
Российские так называемые "военкоры" сразу обвинили Украину в атаке на ГИС "Суджа". Однако в Генштабе ВСУ отвергли все обвинения и отметили, что по объекту ударили именно российские военные. В ведомстве отметили, что такие обвинения являются безосновательными и звучат, как попытка дискредитации Украины.
Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что обстрел газоизмерительной станции "Суджа" – это одна из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается с первого же дня.
Коваленко считает, что такая попытка дискредитации является частью информационной операции России. В ЦПД отметили, что Кремль и не планировал прекращать огонь, а вместо этого – стремится победить в западном инфополе и обвинить Украину.
"Такого будет еще много, информационно должны выиграть", – добавил Коваленко.
Что такое газоизмерительная станция "Суджа"
В Курской области расположена газоизмерительная станция "Суджа". Она является частью магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Это ключевой и маршрут транзита российского газа в страны Европы через Украину.
Для справки. ГТС и ГИС – понятия разные, но являются частью одной инфраструктуры. ГТС – это газотранспортная система, которая обеспечивает транспортировку природного газа. ГИС – это газоизмерительная станция на газотранспортной системе, которая измеряет и контролирует показатели газа. Поэтому, газораспределительная станция – это часть ГТС.
Так, фактически ГТС "Суджа" является пограничным пунктом для газа из России. Как пишут в СМИ, топливо попадало в газотранспортную систему Украины, а затем – в Словакию, Чехию и Австрию. Только в 2023 году через эту станцию было прокачано около 14,65 миллиарда кубометров газа. Это около половины всего российского газового экспорта в Европу.
Газоизмерительная станция – это объект, на котором происходит измерение количества и определение качества природного газа, передающегося транзитом через газопровод. До начала полномасштабной войны учет газа, который поступал в Украину, поступал на 9 ГИС, однако после 24 февраля 2022 года "Суджа" осталась единственной станцией, продолжающей работу.
После начала операции ВСУ в Курской области к ГИС "Суджа" было немало внимания, ведь, фактически, она оказалась под контролем Сил обороны. Тогда предполагали, что Украина может перекрыть "вентиль газа", но этого не произошло. Никаких сообщений о том, чтобы происходила остановка транзита газа не было.
Поступление газа в Европу произошло 1 января 2025 года, когда Украина остановила весь транзит российского газа через свою территорию. К этому времени страны Европы продолжали получать газ, несмотря на операцию ВСУ в Курской области.
Где расположена ГИС "Суджа"
Газоизмерительная станция "Суджа" расположена в 600 метрах от украинской границы – вблизи одноименного пункта пропуска. После Курской области газопровод заходит в Сумскую область и тянется до Ужгорода.
ГИС "Суджа": где расположена на карте
Россия отправляла военных через газопровод
Когда российская армия начала активные наступательные действия в Курской области, то использовала магистральный трубопровод для переброски собственных сил. Так, военное руководство отправляло солдат в трубопровод, чтобы те заходили в тыл украинских военных на Курщине.
В сети сообщали, что оккупанты шли по газопроводу пешком около 12 километров, чтобы добраться до Суджи и выйти в тыл Вооруженных Сил Украины. Однако украинские защитники вовремя обнаружили силы противника и нанесли удар.
Как россияне использовали газопровод: смотрите видео
Россияне неоднократно обстреливали ГИС "Суджа"
После того, как ВСУ начали операцию в Курской области, российская армия неоднократно била по собственному объекту критической инфраструктуры. Так, 12 августа 2024 года российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, на которых было зафиксировано повреждение ГИС "Суджа".
В СМИ писали, что одни повреждения появились в ночь с 9 на 10 августа, а другие – с 10 на 11. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия сбрасывала авиабомбы на приграничную территорию, и под ударом оказался объект "Газпрома".
Повреждения, которые зафиксировали спутники: смотрите видео
Именно разрушения после августовских обстрелов зафиксировали фотографы и журналисты со всего мира. Тогда было повреждено административное здание и одна из площадок, на которой было установлено газоизмерительное оборудование.
Через три дня после этого российская армия повторно ударила по ГИС "Суджа" управляемыми авиабомбами.