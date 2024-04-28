В Гуанчжоу в Китае бушевал сильный торнадо: сколько погибших и пострадавших

Сильный торнадо поразил город Гуанчжоу, унеся жизни 5 человек, ранив – 33. Соответствующие службы сразу после того, как все утихло, отправились на места событий – то есть разрушения.

Сильная стихия охватила район Байюнь в Гуанчжоу на юге Китая днем 27 апреля, повлекла за собой значительные разрушения. По информации государственных СМИ, спасательные работы завершены, пострадавшие госпитализированы.

Смотрите также Летом в Украину вернется пыль из Сахары: прогноз климатологии

Гуанчжоу охватил торнадо

Торнадо, что имел третий уровень интенсивности, сопровождался ветрами со скоростью более 20 метров в секунду. Власти сообщают о повреждении 141 фабричного здания, жилые дома устояли.

Предварительное расследование, проведенное провинциальным метеорологическим бюро, показало: торнадо имел третий уровень интенсивности – на два уровня ниже наивысшего уровня интенсивности – пятого. Сильная стихия двигалась на расстояние примерно в один километр,

– пишут в Xinhua.

В то же время, предупреждают о возможности дождей в ближайшие пять дней. Кроме того, в сети появляются кадры, на которых виден сильный торнадо на юге Китая.

Сильный торнадо 27 апреля бушевал в Китае: смотрите видео из соцсетей

В Гуанчжоу погибли люди из-за стихии: смотрите видео из соцсетей

На юге Китая был торнадо, что привело к разрушениям: смотрите видео из соцсетей

Что делать в случае угрозы

Торнадо – это интенсивный вихрь с очень сильными ветрами, который формируется в атмосфере и соединяется с землей в виде видимого столба облаков и поднятой пыли и мусора.

Он может возникать в любом месте, но чаще всего встречаются в районах, где холодные и тёплые воздушные массы.

Смотрите также В США бушуют разрушительные торнадо: уничтожены сотни домов, есть пострадавшие

Вот что делать в случае торнадо:

следите за прогнозами погоды, будьте внимательны к предупреждениям метеорологических служб;

подготовьте план действий, обсудите с семьей раньше времени, где расположены безопасные места в вашем доме или на работе;

найдите укрытие, во время торнадо лучше всего находиться в подвале или внутренней комнате без окон на нижнем этаже;

защитите себя, используйте матрасы, одеяла или подушки, чтобы защитить себя от обломков;

оставайтесь в укрытии, не выходите наружу, пока не будет объявлено, что опасность миновала;

будьте готовы к последствиям; имейте при себе набор первой помощи, запас воды и еды, а также средства связи.

Помните, что торнадо могут появляться внезапно и перемещаться с большой скоростью, поэтому важно действовать быстро и с осторожностью.