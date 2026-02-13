Ослабил нашу позицию, – губернатор Калифорнии эксклюзивно рассказал, как относится к действиям Трампа
- Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, критикует действия Трампа, считая, что он ослабил позицию США в отношении Путина и призывает к более решительной поддержке Украины.
- Ньюсома поразили масштабами российского оружия, представленного в Украинском доме на Мюнхенской конференции, подчеркнув разрушительные последствия для Украины.
На полях Мюнхенской конференции впервые был открыт Украинский дом. Там могут встречаться и участвовать в важных для Украины дискуссиях мировые лидеры разного уровня.
Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что это хорошая возможность для нашего государства налаживать контакты с партнерами. Кроме того, в Украинском доме представлено наше вооружение и беспилотники, которыми Россия атакует Украину.
Смотрите также Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Представитель МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию
"Гости Украинского дома в Мюнхене могут увидеть собственными глазами масштабы российских дронов, которые имеют длину 3 – 4 цели. Этой возможностью также воспользовался Гэвин Ньюсом – губернатором Калифорнии", – сказала она.
Как губернатор Калифорнии относится к политике Трампа?
Ведущая 24 Канала отметила, что Гэвин Ньюсом интересен для Украины тем, что может стать новым кандидатом от Демократической партии на пост президента.
Понятно, ждать нужно еще 3 года до следующих президентских выборов, но заметно и важно, что украинская сторона уже пытается налаживать контакты с представителями обеих партий американского политикума,
– подчеркнула Андриана Кучер.
Губернатор Калифорнии считает, что самый очевидный способ влиять на Владимира Путина – это сила, ведь нельзя быть соучастниками его преступлений. По его мнению, США должны действовать гораздо решительнее, поддерживая украинский народ в этой войне.
К сожалению, наш президент ослабил нашу позицию в отношении Путина. Я надеюсь, что он опомнится после попыток убедить Путина, который только удваивает свою агрессию против украинцев. К сожалению, Трампа решил отказаться от уровня военной поддержки, который продвигала предыдущая администрация. Мы (демократы – 24 Канал) и в дальнейшем будем оказывать давление,
– подчеркнул Ньюсом.
Он также отметил, что, несмотря на позицию нынешней администрации, подавляющее большинство американцев поддерживает Украину.
Кроме того, Гэвина Ньюсома поразили масштабы российского оружия, которое он увидел в Украинском доме на полях Мюнхенской конференции. Он понимает, какие разрушительные последствия несут эти дроны для Украины.
Что известно о конфликте Трампа с губернатором Калифорнии?
Губернатор Гэвин Ньюсом подал иск против Дональда Трампа, оспаривая введенные пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады. Власти Калифорнии считают, что использование закона о чрезвычайных экономических полномочиях является незаконным без одобрения Конгресса и наносит значительный ущерб экономике штата и финансовым рынкам.
Трамп заявил, что на месте руководителя пограничной службы арестовал бы губернатора Ньюсом, одновременно назвав его "хорошим парнем", но некомпетентным. На фоне протестов в Лос-Анджелес из-за иммиграционных рейдов Трамп распорядился направить туда 2 тысячи бойцов Национальной гвардии. В ответ власти Калифорнии готовят иск против федеральной администрации из-за этого решения.
После решения Трампа направить Нацгвардию в Лос-Анджелес выяснилось, что военных развернули без надлежащего обеспечения. Бойцы не получили достаточного финансирования на базовые потребности и вынуждены спать прямо на полу в федеральных зданиях. Губернатор Гэвин Ньюсом раскритиковал действия администрации, назвав ситуацию проявлением неуважения к военным.