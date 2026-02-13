Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що це гарна можливість для нашої держави налагоджувати контакти із партнерами. Крім того, в Українському домі представлене наше озброєння та безпілотники, якими Росія атакує Україну.

"Гості Українського дому в Мюнхені можуть побачити на власні очі масштаби російських дронів, які мають довжину 3 – 4 мети. Цією нагодою також скористався Ґевін Ньюсом – губернатором Каліфорнії", – сказала вона.

Як губернатор Каліфорнії ставиться до політики Трампа?

Ведуча 24 Каналу зазначила, що Ґевін Ньюсом цікавий для України тим, що може стати новим кандидатом від Демократичної партії на пост президента.

Зрозуміло, чекати потрібно ще 3 роки до наступних президентських виборів, але помітно і важливо, що українська сторона уже намагається налагоджувати контакти з представниками обох партій американського політикуму,

– підкреслила Андріана Кучер.

Губернатор Каліфорнії вважає, що найочевидніший спосіб впливати на Володимира Путіна – це сила, адже не можна бути співучасниками його злочинів. На його думку, США мають діяти набагато рішучіше, підтримуючи український народ у цій війні.

На жаль, наш президент послабив нашу позицію щодо Путіна. Я сподіваюся, що він схаменеться після спроб переконати Путіна, який лише подвоює свою агресію проти українців. На жаль, Трампа вирішив відмовитися від рівня військової підтримки, який просувала попередня адміністрація. Ми (демократи – 24 Канал) і надалі будемо чинити тиск,

– підкреслив Ньюсом.

Він також зазначив, що, попри позицію теперішньої адміністрації, переважна більшість американців підтримує Україну.

Крім того, Ґевіна Ньюсома вразили масштаби російської зброї, яку він побачив в Українському домі на полях Мюнхенської конференції. Він розуміє, які руйнівні наслідки несуть ці дрони для України.

Що відомо про конфлікт Трампа із губернатором Каліфорнії?