Отменил выступление по состоянию здоровья: в Берлине расследуют смерть вице-премьера Баварии Губерта Айвангера

Вице-премьера Баварии Губерта Айвангера 4 ноября нашли мертвым в одном из отелей Берлина. До этого политик отменил запланированное мероприятие по состоянию здоровья.

Об этом пишет Die Welt.

Политик должен был открыть партийный офис

Расследованием обстоятельств смерти политика занялись берлинская прокуратура и отдел по расследованию убийств Берлинского земельного управления криминальной полиции. Основная цель правоохранительных органов заключается в том, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти и исключить любое возможное противоправное действие".

Отмечается, что Губерт Айвангер прибыл в немецкую столицу, чтобы выступить с речью на открытии берлинского офиса своей партии. Однако мероприятие не состоялось из-за состояния здоровья политика, после чего он перестал выходить на связь.

Политик занимал пост министра экономики в кабинете премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, а также работал его заместителем.

Напомним, тело Айвангера обнаружили в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте. По информации СМИ, берлинские власти связывают его смерть с естественными причинами.

Глава баварского правительства Маркус Зедер публично выразил соболезнования близким умершего соратника.

Внезапная смерть Губерта Айвангера – настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли прежде всего с его семьей и детьми,

– подчеркнул Зедер.