Взрывы и мощный пожар: украинские дроны могли ударить по городу Губкин на Белгородщине
"Добрые" дроны вечером 25 ноября, похоже, посетили Белгородскую область. Местные жалуются на сильный пожар после прилета.
Целью могла стать спортивная база в городе Губкин, расположенном на севере области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Смотрите также Город в городе: что производит завод "Тайфун", который поразили Силы обороны в Калуге
На Белгородщине раздавались взрывы
Вечером 25 ноября жителей Белгородской области активно предупреждали о "налете беспилотников".
Впоследствии российские мониторинговые каналы подтвердили прилет и сообщили о сильном пожаре, а местное население также пожаловалось на взрывы.
По некоторым данным, раздавались они вблизи спортивной базы "Орленок", что на западной окраине Губкина.
Пока военные или местные власти ничего о "налете беспилотников" не заявляли.
Кроме Белгородщины, на атаку БпЛА жалуются в еще нескольких областях, в частности, Орловской, Волгоградской и Брянской.
Напомним, что в ночь на 25 ноября Россия также страдала от атаки дронов. Вероятно, Украина могла нанести комбинированной атаки по заводу "Тайфун" в Калуге и нефтебазе "Калуганефтепродукт". Похоже, украинские беспилотники смогли обойти защиту базы, которая была обтянута сеткой.