Взрывы и мощный пожар: украинские дроны могли ударить по городу Губкин на Белгородщине

"Добрые" дроны вечером 25 ноября, похоже, посетили Белгородскую область. Местные жалуются на сильный пожар после прилета.

Целью могла стать спортивная база в городе Губкин, расположенном на севере области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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На Белгородщине раздавались взрывы

Вечером 25 ноября жителей Белгородской области активно предупреждали о "налете беспилотников".

Впоследствии российские мониторинговые каналы подтвердили прилет и сообщили о сильном пожаре, а местное население также пожаловалось на взрывы.

По некоторым данным, раздавались они вблизи спортивной базы "Орленок", что на западной окраине Губкина.

Пока военные или местные власти ничего о "налете беспилотников" не заявляли.

Кроме Белгородщины, на атаку БпЛА жалуются в еще нескольких областях, в частности, Орловской, Волгоградской и Брянской.

Напомним, что в ночь на 25 ноября Россия также страдала от атаки дронов. Вероятно, Украина могла нанести комбинированной атаки по заводу "Тайфун" в Калуге и нефтебазе "Калуганефтепродукт". Похоже, украинские беспилотники смогли обойти защиту базы, которая была обтянута сеткой.