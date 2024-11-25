Ціллю могла стати спортивна база у місті Губкін, що розташоване на півночі області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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На Бєлгородщині лунали вибухи

Увечері 25 листопада жителі Бєлгородської області активно попереджали про "наліт безпілотників".

Згодом російські моніторингові канали підтвердили приліт та повідомили про сильну пожежу, а місцеве населення також поскаржилося на вибухи.

За деякими даними, лунали вони поблизу спортивної бази "Орльонок", що на західній околиці Губкіна.

Поки що військові чи місцева влада нічого про "наліт безпілотників" не заявляла.

Окрім Бєлгородщини, на атаку БпЛА скаржаться у ще декількох областях, зокрема, Орловській, Волгоградській і Брянській.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 листопада Росія також потерпала від атаки дронів. Ймовірно, Україна могла завдати комбінованої атаки по заводу "Тайфун" у Калузі та нафтобазі "Калуганафтопродукт". Схоже, українські безпілотники змогли обійти захист бази, яка була обтягнута сіткою.