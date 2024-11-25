Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, які компоненти до бойової техніки та ракетні комплекси виготовляються на цьому заводі.

Актуально У Калузі атакували завод "Тайфун": що це за військовий об'єкт

На виробництві чого спеціалізується підприємство

Калузький приладобудівний завод "Тайфун" спеціалізується на берегових ракетних комплексах. Зокрема, на цьому підприємстві виготовляють командні й зв'язкові пункти для комплексів "Бал" з ракетами Х-35 та комбіновані радіолокаційні станції "Моноліт-Б" для "Бастіонів" з ракетами "Онікс". Обидва ці комплекси Росія використовує для атак по українських прибережних містах.

Також завод "Тайфун" фігурує як кінцевий виробник берегового ракетного комплексу "Рубеж-МЭ".

Окрім цього, на цьому об'єкті росіяни роблять радіолокаційні станції для кораблів. Зокрема, оглядову РЛС для фрегатів типу "Адмірал Макаров", які озброєні "Калібрами".

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний сказав, що атака на завод була комбінована. Він припустив, що, можливо, удар було завдано ракетами ATACMS.

Що треба зробити, аби повністю вивести з ладу завод

Калузький приладобудівний завод "Тайфун" – це доволі потужне підприємство зі штатом у понад 2000 осіб. Завод займає навіть не декілька кварталів. Це таке місто в місті. Для того, що вивести з ладу таке підприємство потрібно бити не дронами, а більш потужними засобами ураження, наприклад, ракетами Tomahawk й завдавати ударів методично.

З іншого боку, якщо не бити взагалі, то росіяни працюватимуть у комфортних умовах, будуватимуть нові цехи, завозитимуть нове обладнання, найматимуть людей й відповідно виготовлятимуть більше зброї. Є можливість тримати ворога в тонусі,

– мовив Катков.

До слова, ГУР у ніч з 24 на 25 листопада спільно з іншими частинами Сил оборони атакували низку важливих об'єктів російської армії. Зокрема, нафтобазу АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе в Калузі.