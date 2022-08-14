В эфире 24 канала российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал, что еще 24 февраля почувствовал ядерную угрозу. Именно поэтому тогда вывез из россии всех родных и близких.

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"Я понимал, что с характером путина – никакого варианта, даже самого печального, исключать нельзя", – добавил Гудков.

По его словам, путин хотел бы обойтись только ядерным шантажом. Умирать он не хочет, а стремится управлять россией вечно. Вообще, ядерный шантаж ему нужен для удержания власти. Это инструмент для того, чтобы во время переговоров выторговать себе то, что можно объявить "победой над всем миром". В таком случае он закрепляет свою власть.

Все остальные варианты ведут к противоположному результату – он свою власть либо ослабляет, либо вообще теряет. путин считает, что вместе с властью он теряет еще и жизнь. Где-то эти его догадки не лишены оснований,

– рассказал Геннадий Гудков.

"Он понимает, что ему ответят, если нанесет удар тактическим ядерным оружием. Такой же удар будет по бункерам и штабам. Его предупредили об этом и британцы, и американцы, и, как я догадываюсь, китайцы", – сообщил российский оппозиционер.

Шантаж Запорожской АЭС

По словам Гудкова, очевидно, в кремле долго думали, что делать. Они отдали Чернобыльскую станцию, но захватили Запорожскую. Тогда решили: "а кто нас обвинит, если взорвется что-то на станции? Мы ведь ядерный удар не наносили". В таком случае угрозы наказания за использование тактического ядерного оружия не работают, ведь здесь ничего не применяли.

Российский оппозиционер отметил, что в кремле все скинут на техногенную катастрофу. Хоть при этом облако пойдет уничтожать Европу. В то же время они не будут доставлять оружие и не будут объявлять санкции. Так, там еще попадет 5 – 6 областей российских, но ничего страшного – поболеют, поумирают, а затем через 2 – 3 поколения, может, как-то все нормализуется. Как вариант, переедут жить в Сибирь.

Я извиняюсь за цинизм, но думаю, что примерно такие мысли звучат в кулуарах,

– акцентировал Геннадий Гудков.

"Этот ядерный шантаж при определенных обстоятельствах может превратиться в реальную угрозу. В реальный взрыв на станции, в реальное радиоактивное заражение сотен тысяч квадратных километров, а может и миллионов. Судя по мощностям Запорожской АЭС, которая намного больше, чем Чернобыль. Что может получиться – это вопрос к экспертам, которые могут быть последствия заражения. Однако вполне понятно, что пострадают миллионы людей", – объяснил российский оппозиционер.

Он добавил, что путин решил "меня не обвинят в применении ядерного оружия, если я взорву Запорожскую АЭС". И важно отметить, что ему до сих пор не ответили.

Смотрите видео: Геннадий Гудков о ядерном шантаже

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