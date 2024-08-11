Село Гуево расположено непосредственно у границы с Украиной. Где именно, показывает 24 Канал.

Смотрите также В Курской области продолжаются бои, эвакуированы более 76 тысяч россиян: что известно о прорыве границы

Флаг Украины в Гуево

В Курской области уже 6 сутки подряд продолжаются бои. Так, 11 августа в сети показали видео, на котором солдаты снимают российский триколор в селе Гуево, заменяя его на украинский флаг.

Отметим, что Гуево – это населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Село расположено в 3,5 километрах от российско-украинской границы, в 96 километрах к юго-западу от Курска, в 10,5 километрах к югу от районного центра – города Суджа.

Где расположено село Гуево: смотрите на карте