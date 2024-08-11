Село Гуєво розташоване безпосередньо біля кордону з Україною. Де саме, показує 24 Канал.

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Прапор України у Гуєво

У Курській області вже 6 добу підряд тривають бої. Так, 11 серпня у мережі показали відео, на якому солдати знімають російський триколор у селі Гуєво, замінюючи його на український стяг.

Зазначимо, що Гуєво – це населений пункт у Суджанському районі Курської області. Село розташоване за 3,5 кілометра від російсько-українського кордону, за 96 кілометрів на південний захід від Курська, за 10,5 кілометрів на південь від районного центру – міста Суджа.

Де розташоване село Гуєво: дивіться на карті