И по состоянию на сегодня компания исправила остановку с картами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко .

Смотрите Украина также планирует встречу с Google из-за карт с позициями Сил обороны

Google исправил работу с разоблачением объектов ВСУ

На картах Google на днях появились снимки, на которых было видно расположение военных систем Украины. Уже 3 ноября Андрей Коваленко обратил внимание на этот инцидент, однако первую в компании не захотели оперативно реагировать на такое "нарушение".

После этого появилась информация о встрече Украины с представителями компании, и уже сегодня исправили.

Google исправил временно с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем будет также все Ок. Спасибо,

– написал руководитель ЦПД.

Кстати, в Google объясняли, что эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и выходят из общедоступных источников. Там заверили, что осознанно не опубликовали последние изображения зон боевых действий.