І станом на сьогодні компанія виправила зупинку з картами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленко .

Дівіться Україна також планує зустріч з Google через карти з позиціями Сил оборони

Google виправив роботу з викриттям об'єктів ЗСУ

На картах Google днями з'явилися знімки, на яких було видно розташування військових систем України. Вже 3 листопада Андрій Коваленко звернув увагу на цей інцидент, однак першу в компанії не захотіли оперативно реагувати на таке "порушення".

Після цього з'явилася інформація про зустріч України з представниками компанії, і вже сьогодні виправили.

Google виправив тимчасово з картами. Військові об'єкти та системи більше не відображаються. Надалі буде також все Ок. Дякую,

– написав керівник ЦПД.

До речі, в Google пояснювали, що ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і виходять із загальнодоступних джерел. Там запевнили, що усвідомлено не опублікували останні зображення зон бойових дій.