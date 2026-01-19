По Югу россияне запустили рекордное количество КАБов: какая ситуация возле Гуляйполя

Российские войска увеличили количество боестолкновений и интенсивность атак с воздуха на южных направлениях фронта. В частности, по позициям Сил обороны Украины там за сутки зафиксировали рекордное количество применений управляемых авиационных бомб врагом.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Общественного, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Юге?

По данным Сил обороны, на южных направлениях фронта российская армия усилила огневое давление. В частности, за сутки оккупанты сбросили "рекордные" 106 КАБов по позициям украинских военных и населенных пунктах.

Как сообщил Владислав Волошин, несколько дней подряд ситуация, в частности на Гуляйпольском направлении, остается неизменной. В то же время возросло количество вражеских атак FPV-дронами. Военные зафиксировали около 1 800 таких ударов только за сутки.

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Гуляйполя и вблизи сел Зеленое и Варваровка.

Противник продолжает свои попытки обойти, охватить с севера Гуляйполе, отрезать его от остальных логистических путей, от Украины. И не прекращает противник штурмовых действий на юге от Гуляйполя, где также продолжаются ожесточенные бои, но здесь у него нет никаких успехов,

– объяснил Волошин.

Также он заверил, что к югу от Гуляйполя подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные действия и уничтожают врага. Известно, что за сутки российская армия потеряла почти 300 военных, а за неделю – более 2 тысяч ранеными и погибшими на южных направлениях.

Кроме того, представитель Сил обороны Юга уточнил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях россияне преимущественно малыми пехотными и инфильтрационными группами пытаются зайти как можно глубже в оборону Украины.

Линия фронта не сплошная... И в эти расстояния между нашими позициями враг пытается вклиниться, зайти нам в спину и начать там также развивать штурмовые действия, заходя нам с тыла. Нам приходится уничтожать такие группы,

– добавил Волошин.

По его словам, ежедневно защитники проводят около 15 – 20 поисково-ударных действий, уничтожая российские инфильтрационные группы. К тому же зимняя погода усложняет ситуацию.

Враг также пытается инфильтроваться в Степногорск и закрепиться на окраине Приморского. Волошин объяснил, что в таком случае российские военные смогут начинать двигаться в направлении окрестностей Запорожья.

