"Печальный рекорд": Россия усиливает наступление и подразделения возле Гуляйполя

Российские войска продолжают штурмы на Гуляйпольском направлении. За сутки 4 января там зафиксировали рекордные 65 боестолкновений.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какова ситуация возле Гуляйполя?

Как рассказал полковник Волошин, на Гуляйпольском направлении в течение суток 4 января зафиксирован "печальный рекорд" – 65 боевых столкновений. К тому же по состоянию на вечер 5 января бои там продолжались и в дальнейшем. Военные зафиксировали почти 40 столкновений.

По словам представителя Сил обороны Юга, Гуляйполе остается "большой серой зоной". Россиянами не удается закрепиться в городе, однако бои продолжаются "за каждый дом, улицу, квартал". Волошин отметил, что только на северных окраинах за сутки произошло более 20 боев.

Также оккупанты пытаются обойти Гуляйполе с южного направления. В частности, добавил Волошин, российские войска атакуют Железнодорожное на юго-востоке от города.

Однако, по словам спикера, Силы обороны фактически уничтожили две российские группировки.

По данным разведки, на южных направлениях за последний месяц мы уничтожили более 10 000 оккупантов. Из них около 70% – именно возле Гуляйполя. То есть там довольно ожесточенные бои, и ситуация действительно непростая,

– рассказал Волошин.

В то же время Россия продолжает восстанавливать потери. По данным военных, враг за последние два-три дня получил дополнительные 1 600 боеприпасов различного калибра. Также россияне пополняют личный состав и усиливают штурмовые подразделения артиллерией.

Что происходит на других направлениях фронта?