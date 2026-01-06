Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на недавние геолокационные кадры, передает 24 Канал.
Как изменилась ситуация на фронте?
По данным аналитиков, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. В то же время украинские войска недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении.
Также 5 января враг продолжил наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли. Несмотря на это, продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Отмечается, что российские войска также имели наступательные операции в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении, которые, как отмечают в ISW, не привели к успеху противника.
Кроме вышеупомянутого, оккупанты атаковали вблизи самой Новопавловки и к югу от населенного пункта вблизи Филии и Дачного. Враг зря пытался продвинуться и на Александровском направлении.
Россияне также продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед. В свою очередь украинские войска удержались или даже продвинулись в западной части Запорожской области.
В то же время российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, в частности к востоку от областного центра в направлении Антоновского моста, но без каких-либо успехов на этом участке.
Изменения на фронте на 6 января / Карты ISW
Что происходит на поле боя?
В целом враг увеличил темп продвижения благодаря новому оперативному шаблону. Он базируется на длительной кампании воздушной блокады, тактических усилиях по перехвату, миссии инфильтрации и атаках малыми группами.
Также враг хочет максимально использовать погодные условия. С наступлением морозов оккупанты стали чаще использовать различную технику. Ею хотят подвезти пехоту как можно ближе к нашим позициям, чтобы она начала штурм.