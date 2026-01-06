Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на недавние геолокационные кадры, передает 24 Канал.

Смотрите также В Пензе, Твери, Липецке и других регионах России гремели взрывы: что летало в небе и какие последствия

Как изменилась ситуация на фронте?

По данным аналитиков, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. В то же время украинские войска недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении.

Также 5 января враг продолжил наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли. Несмотря на это, продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Отмечается, что российские войска также имели наступательные операции в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении, которые, как отмечают в ISW, не привели к успеху противника.

Кроме вышеупомянутого, оккупанты атаковали вблизи самой Новопавловки и к югу от населенного пункта вблизи Филии и Дачного. Враг зря пытался продвинуться и на Александровском направлении.

Россияне также продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед. В свою очередь украинские войска удержались или даже продвинулись в западной части Запорожской области.

В то же время российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, в частности к востоку от областного центра в направлении Антоновского моста, но без каких-либо успехов на этом участке.

Изменения на фронте на 6 января / Карты ISW

Что происходит на поле боя?