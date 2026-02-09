Российские "военкоры" заявили о контрнаступлении ВСУ: в Силах обороны объяснили реальную ситуацию

Российские милблогеры распространяют информацию о якобы контрнаступлении Сил обороны на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Впрочем, в ВСУ уверяют – оккупанты придумывают очередное оправдание, которое должно прикрыть их предыдущие лживые заявления.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Действительно ли ВСУ начали контрнаступление?

Спикер Сил обороны Юга объяснил, что российская пропаганда продолжает применять так называемую тактику "флаговтиков". Диверсионные группы противника проникают в глубину украинской обороны, фотографируются с флагами и распространяют это как "доказательства" захвата населенных пунктов. В качестве примера Волошин привел сообщение России о якобы "взятии" Терноватого, где до фронта еще 10 – 15 километров.

Они находились там (в Терноватом – 24 Канал) несколько часов, после чего были уничтожены Силами обороны,

– отметил спикер.

Он отметил, что после лживых заявлений россиян, Силы обороны Юга обнародовали видео уничтожения вражеских групп у Терноватого и опровергли информацию о захвате населенного пункта.

По словам Волошина, на Гуляйпольском направлении фронта украинские защитники системно проводят поисково-ударные действия для выявления и ликвидации диверсионных групп противника. Ежесуточно воины осуществляют от 15 до 20 операций, направленных на недопущение дальнейших попыток инфильтрации и информационных "вбросов" со стороны России.

Он отметил, что заявления российской армии и милблогеров о якобы контрнаступлении ВСУ не соответствуют действительности.

Мы выполняем свои задачи, уничтожаем врага и не пропускаем его на нашу землю. С военной точки зрения такие действия не являются контрнаступлением,

– добавил Волошин.

Спикер в очередной раз подчеркнул, что россияне намеренно формируют искаженную линию боевого соприкосновения, чтобы оправдать свои предыдущие лживые заявления.



Карта, которую распространяет Россия / Фото вражеских пропагандистов



Реальная ситуация на этом участке фронта / Фото DeepState

Какая ситуация сейчас на границе Днепропетровской и Запорожской областей?

По информации Сил обороны, на Гуляйпольском направлении ситуация остается сложной. Там враг пытается штурмовать украинские позиции и проводить инфильтрации вглубь позиций. Ежедневно украинские силы обороны проводят 15 – 20 поисково-ударных операций для нейтрализации диверсионных групп. Для штурмов враг применяет ударные беспилотники, в частности дроны-камикадзе различных модификаций, огонь артиллерии, а также авиационные удары управляемыми авиационными бомбами.

За последние сутки зафиксировано 29 атак оккупантов. Наиболее интенсивные – в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Оленоконстантиновки. Впрочем, за несколько последних дней на этом участке фронта защитники не потеряли своих позиций.

Спикер подчеркнул, что противник продолжает использовать тактику инфильтраций, подобную инциденту в Терноватом. По словам Волошина, для этого противник пользуется особенностями рельефа и сложными погодными условиями, в частности туманом.

