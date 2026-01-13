Россия готовит термобарические "сбросы" с дронов на Гуляйпольском направлении, – Волошин

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается чрезвычайно сложной. Российские войска также подготовили термобарические сбросы с дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для "РБК-Украина".

К какой тактике прибегает враг?

По данным украинской разведки, несколько дней назад на Гуляйпольском направлении российские подразделения беспилотных летательных аппаратов получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат для того, чтобы осуществлять сбросы на позиции.

То есть россияне хотят взрывать укрытия, где могут прятаться наши бойцы,

– пояснил Владислав Волошин.

В целом на юге россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и интенсивно применяют дроны. В течение суток 12 января там зафиксировали полсотни боевых столкновений, из которых более 30 – на Гуляйпольском направлении.

В самом Гуляйполе произошло 21 боестолкновение и еще несколько на окраинах города или в населенных пунктах неподалеку.

Почему россияне активизировались вблизи Гуляйполя?