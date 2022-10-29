По запросу России: журналистка Халилова рассказала о задержании в Стамбуле

Турецкие правоохранители задержали журналистку Гульсум Халилову. Причиной стал запрос российских оккупантов в Интерпол.

Об этом украинская журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова рассказала для 24 канала.

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"Меня задержали вчера в 21:00 по прибытии в Стамбул. Сразу после того, как я вышла из самолета. Даже не успела пройти паспортный контроль. Ничего не объяснили. Сказали, что нужно меня проверить", – сказала журналистка.

Как происходило задержание

Как отметила Халилова, у нее забрали телефон и другие гаджеты, разместили в комнате, где не было окон. Она просидела там примерно 4 часа. К журналистке периодически приходили правоохранители и спрашивали, кто она и что здесь делает.

"Многие из них знали меня через мои соцсети. В частности, из твиттера, который ориентирован на Турцию. Я рассказываю там о войне и российских преступлениях. Полицейские не объясняли, почему меня задержали. Впоследствии сказали, что не могут пустить в Турцию. Мне нужно возвращаться в Сараево, откуда я прилетела", – рассказала журналистка.

Она находилась на парламентском саммите Крымской платформы. Правоохранители заявили, что Халилова должна покинуть страну из-за вопроса безопасности. То есть она якобы представляла угрозу для Турции.

Потом узнала, что меня задержали из-за запроса России в рамках Интерпола. Мне дали возможность позвонить Мустафе Джемилеву, гендиректору ATR Ленуру Ислямову. Тогда присоединились украинская и турецкая дипломатия. Через 17 часов мне разрешили въезд в Турцию, – сказала Халилова.

Как нужно реагировать

Журналистка рассматривает задержание как давление России на граждан Украины, крымских татар. Она отметила, что оккупанты имеют в Турции пропаганду, которая не раз атаковала ее и пыталась дискредитировать. Как вспомнила Халилова, в 2019 году российские силы сфальсифицировали против нее уголовное дело.

"Мне очень жаль, что Россия использует Турцию", – отметила журналистка.

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По словам Халиловой, Турция не могла ее экстрадировать в Россию, потому что она гражданка Украины. Если бы сделали это, опираясь на решение незаконной власти Крыма, признали бы оккупацию.

Понимаю, что турецкие правоохранители провели бюрократические процедуры. Однако Россию нужно выбросить из системы Интерпола, чтобы украинцев не задерживали по ее запросам в других странах, – заявила журналистка.

По ее словам, перед приездом в Турцию она находилась в четырех европейских странах, где не было проблем с Интерполом. Халилова рассказала, что с момента оккупации Крыма Интерпол не принимает заявок России, связанных с гражданами Украины, проживавшими на территории временно оккупированных территорий.

"В ЕС мы видели такие проблемы очень редко. Не могу сказать, что это спецоперация. Единственное, что меня расстроило, это отношение некоторых стражей порядка, которые не хотели мне давать телефон. Один из полицейских сказал: "Это наша страна и вы здесь никто" , – добавила Халилова.

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