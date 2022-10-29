Про це українська журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова розповіла для 24 каналу.

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"Мене затримали вчора о 21:00 після прибуття до Стамбулу. Одразу після того, як я вийшла з літака. Навіть не встигла пройти паспортний контроль. Нічого не пояснили. Сказали, що потрібно мене перевірити", – сказала журналістка.

Як відбувалося затримання

Як зазначила Халілова, у неї забрали телефон та інші гаджети, розмістили в кімнаті, де не було вікон. Вона просиділа там приблизно 4 години. До журналістки періодично проходили працівники правоохоронних органів і запитували, хто вона і що тут робить.

"Багато хто з них знав мене через мої соцмережі. Зокрема, з твітера, який орієнтований на Туреччину. Я розповідаю там про війну та російські злочини. Поліцейські не пояснювали, чому мене затримали. Згодом сказали, що не можуть пустити до Туреччини. Мені потрібно повертатися до Сараєва, звідки я прилетіла", – розповіла журналістка.

Вона перебувала на парламентському саміті Кримської платформи. Правоохоронці заявили, що Халілова має залишити країну через питання безпеки. Тобто вона нібито несла загрозу для Туреччини.

Потім дізналась, що мене затримали через запит Росії в рамках Інтерполу. Мені дали можливість подзвонити до Мустафи Джемілєва, гендиректора ATR Ленура Іслямову. Тоді приєдналася українська та турецька дипломатія. Через 17 годин мені дозволили в'їзд до Туреччини, – сказала Халілова.

Як потрібно реагувати

Журналістка розглядає затримання як тиск Росії на громадян України, кримських татар. Вона зазначила, що окупанти мають в Туреччині пропаганду, яка не раз атакувала її й намагалася дискредитувати. Як пригадала, Халілова, у 2019 році російські сили сфальсифікували проти неї кримінальну справу.

"Мені дуже шкода, що Росія використовує Туреччину", – зазначила журналістка.

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За словами Халілової, Туреччина не могла її екстрадувати до Росії, бо вона громадянка України. Якби зробили це, спираючись на рішення незаконної влади Криму, то визнали б окупацію.

Розумію, що турецькі правоохоронці провели бюрократичні процедури. Проте Росію потрібно викинути з системи Інтерполу, щоб українців не затримували за її запитами в інших країнах, – заявила журналістка.

За її словами, перед приїздом в Туреччину вона була в чотирьох європейських країнах, де не було проблеми з Інтерполом. Халілова розповіла, що з моменту окупації Криму Інтерпол не приймає заявок Росії, пов'язаних з громадянами України, які жили на території тимчасово окупованих територій.

"У ЄС ми бачили такі проблеми дуже рідко. Не можу сказати, що це спецоперація. Єдине, що мене засмутило, це ставлення деяких правоохоронців, які не хотіли мені давати телефон. Один з поліцейських сказав: "Це наша країна й ви тут ніхто", – додала Халілова.

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