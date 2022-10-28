За інформацією Чубарова, журналістку затримали за російським запитом у рамках Інтерполу.

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Де зараз перебуває Халілова

Наразі Гульсум Халілова звільнена, їй дозволили в'їхати на територію Туреччини. За словами Чубарова, процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватись.

Затримання – це ще не арешт і тим більше не видача. Але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно,

– зазначив політик.

Чубаров вважає, що не потрібно звинувачувати правоохоронні органи держави, які вимушені реагувати на запити до Інтерполу з боку Росії. За його словами, важливо вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації.

На противагу, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв засуджує правоохоронні органи Туреччини, які затримали журналістку за запитом російських спецслужб.

Що відомо про ситуацію в Криму під час війни в Україні

Росія розпочала будівництво додаткової інфраструктури біля так званого "Об'єкт 825" в Балаклаві, що на півдні Кримського півострова. Ворог прагне, щоб цю базу міг використовувати Чорноморський флот Росії.

Правоохоронці Києва затримали кримчанина, який передавав окупантам координати для ракетних ударів по Києву. Ще на початку російського вторгнення його завербували росіяни. Разом зі спільницею чоловік передав ворогу інформацію про 21 об'єкт.

Колаборантка з Херсонщини Катерина Губарєва втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.

Окупанти протиправно забирають до лав збройних формувань країни-агресорки тисячі мешканців Криму, зокрема і кримських татар. Такі дії росіян підтверджують замах на подальший геноцид корінного населення півострова.

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