За інформацією Чубарова, журналістку затримали за російським запитом у рамках Інтерполу.

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Де зараз перебуває Халілова

Наразі Гульсум Халілова звільнена, їй дозволили в'їхати на територію Туреччини. За словами Чубарова, процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватись.

Затримання – це ще не арешт і тим більше не видача. Але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно,
– зазначив політик.

Чубаров вважає, що не потрібно звинувачувати правоохоронні органи держави, які вимушені реагувати на запити до Інтерполу з боку Росії. За його словами, важливо вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації.

На противагу, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв засуджує правоохоронні органи Туреччини, які затримали журналістку за запитом російських спецслужб.

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