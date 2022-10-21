Чого добивається Ердоган

Про це 24 каналу розказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, зараз турецький президент використовує війну Росії проти України як геополітичну карту, щоб якомога довше залишитися на своєму місці та зберегти позиції.

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Утім, це, на думку Клочка, лише марна трата часу, бо не дасть бажаного йому результату. Україна не розглядає такі пропозиції серйозно, а деякі заяви Ердогана звучать вкрай абсурдно – до прикладу, закид про те, що "Путін став м'якшим". Адже абсолютно незрозуміло у чому проявляється його м'якість. Виводити війська з України російський диктатор, вочевидь не збирається.

Мені хотілося б запитати Ердогана, чи він ставить під сумнів, наприклад, те, що вони знищували мирне населення в Маріуполі, і там є понад 100 тисяч жертв є? І таку саму кількість жертв він (Путін – 24 канал) може абсолютно легко допустити в Херсоні, для нього взагалі це не проблема. Якщо вбитих цивільних буде на 10 тисяч менше, то ми скажемо: "Путін пом’якшав"? Це все не та риторика,

– підкреслив Клочок.

Відтак, експерт вважає, що такими заявами Ердоган намагається підірвати українську стійкість, хоча це неможливо. Ба більше, так турецький лідер поширює проросійський наратив, бо намагається когось у чомусь переконати.

"Мене тішить, що наша позиція у цій частині однозначна, що перемовин на умовах Росії бути не може в принципі. І в цьому питанні ми ставимо жирну крапку", – підсумував Клочок.

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Про що говорили Ердоган і Зеленський

Про те, що Ердоган знову заявив про готовність зробити внесок у припинення війни шляхом переговорів, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з лідером Туреччини. Ердоган переконаний, що бачення дипломатичного вирішення конфлікту має бути живим за будь-яких обставин.

При цьому напередодні цієї розмови радник Ердогана Ібрагім Калін наголошував на тому, що передумов для зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає, адже вона можлива лише після припинення анексії – будь-яких домовленостей потрібно досягати з дотриманням територіальної цілісності України.