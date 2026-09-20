Россия устроила голод в оккупированных Олешках: люди едят сорняки, чтобы выжить, – СМИ

На оккупированной части Херсонской области российские военные полностью заблокировали Олешки, лишив местных жителей доступа к продуктам питания и лекарствам. Из-за острой нехватки продовольствия мирные жители обсуждают возможность питаться растениями.

Некоторые из них решаются на пешие походы в соседние населенные пункты через заминированные территории. Об этом сообщает издание "Sestry".

Что известно о геноциде в Олешках?

В городе Олешки на оккупированной Херсонщине происходит гуманитарная катастрофа. Туда с конца мая этого года невозможно доставить никаких грузов. По словам главы городской военной администрации Татьяны Гасаненко, в ловушке остаются около 2 тысяч человек, которые выживают без света, газа и питьевой воды.

Запасы иссякают. В городе уже практически невозможно приобрести основные продукты – мясо, муку, растительное масло, сливочное масло, готовый хлеб. Люди варят портулак – сорняк с огорода,

– пишет журналистка Ирина Скосар.

Однако в городе немало маломобильных людей и пожилых. Поэтому число пострадавших может превышать 3,5 тысячи. Также в изоляции находятся около 47 детей.

Единственный уцелевший магазин в городе давно закрылся, а запасы с летних огородов почти иссякли. Люди ежедневно собираются возле местной больницы, чтобы обменять остатки своих вещей на еду и узнать новости.

О геноциде нужно говорить. Только то, что выведено из тени на свет, становится видимым… Вчера мне прислали письмо о семье, которая съедает в день по 2–3 ложки гречки. Запасов хватит до конца месяца. Люди обсуждают, как есть растения… кору,

– написала общественная деятельница Ирина Эстер-Воротарева.

Ситуация с медициной также критическая, ведь в больнице остались лишь 4 медика. Из-за нехватки лекарств они могут лишь остановить кровотечение. Тела погибших от обстрелов часто месяцами лежат на улицах или складываются в подвалах больницы, потому что оккупанты максимально усложнили процедуру захоронения.

Как реагирует международное сообщество на голод в Олешках?

МИД Украины обращался к международному сообществу по поводу гуманитарного кризиса в оккупированной части Херсонской области. О катастрофе в этой части Херсонской области также говорил Владимир Зеленский.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине проводила опрос местных жителей. После этого она констатировала, что гражданские лица не могут выехать, продукты невозможно доставить в населенные пункты, а больные и раненые не получают необходимой медицинской помощи.

Международные организации сообщают о не менее 29 погибших и 54 раненых мирных жителях в Олешках и Голой Пристани в 2026 году.

Обратите внимание! Международное гуманитарное право возлагает на государство-оккупанта обязанность обеспечивать население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи. В случае с Олешками эти обязанности лежат на России.

Как Россия устроила в Олешках гуманитарную катастрофу?

Любые попытки привезти продукты заканчиваются трагедиями. В начале лета несколько автомобилей подорвались на минах, а российские дроны целенаправленно атакуют машины скорой помощи и волонтеров.

Из 13 населенных пунктов общины 5 уже полностью уничтожены. Журналист из Херсона Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, что захватчики используют мирных жителей в качестве живого щита. Страна-агрессор использует Олешки в качестве плацдарма для атак на Херсон.

Из-за невыносимых условий группа из двух десятков местных жителей решила пешком и на велосипедах отправиться в соседнее село за едой. Среди них есть 75-летняя женщина и раненые, которым придется преодолеть 18 километров по заминированным дорогам.

Украинские власти неоднократно пытались организовать спасение, но тщетно. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец писал, что Россия сорвала эвакуацию даже после согласования списков и обеспечения режима тишины.