Российский гауляйтер Сальдо скрывает количество людей в Олешках, – СМИ

В оккупированных Россией Олешках разворачивается гуманитарная катастрофа. При этом россияне сознательно скрывают данные и отказываются проводить эвакуацию мирных жителей из города.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо отказался назвать количество жителей, оставшихся в захваченных Олешках. Об этом сообщило херсонское издание "Мост".

Что говорят оккупационные власти?

Глава оккупационной администрации Херсонской области заявил пропагандистским СМИ, что предоставление точных данных о жителях будет "необъективной информацией". Также российские власти подтвердили отсутствие каких-либо планов по их вывозу.

Точно сказать, сколько мирных жителей сейчас, наверное, будет необъективно. По нашим подсчетам, там остается большое количество жителей,

– заявил гауляйтер.

Сальдо не назвал хотя бы приблизительное количество людей, которые сейчас находятся в городе.

По данным законных украинских властей, сейчас в Олешковской общине остаются около 6 тысяч человек, среди которых 180 детей. Однако реальное количество жителей может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации с временно оккупированных территорий.

Кроме того, российские военные блокируют поставки предметов первой необходимости и лишают еды и воды около 2 тысяч человек, из которых почти полсотни – дети.

Отметим, что украинские военные в сотрудничестве с Херсонской ОГА наладили воздушный мост для обеспечения провизией заблокированных жителей оккупированных Олешек. Защитники с помощью дронов переправляют продукты, чтобы спасти людей от голода.

Глава Херсонской ОГА рассказал, что подразделения морской пехоты и Национальной гвардии доставили около 4 тонн продуктов на 100 определенных площадок. Эта операция стала одной из крупнейших с марта.