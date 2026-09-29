Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо відмовився назвати кількість жителів, які залишаються у захоплених Олешках. Про це повідомило херсонське видання "Мост".

Що каже окупаційна влада?

Очільник ТО частини Херсонської області оголосив пропагандистським медіа, що надання точних даних про мешканців буде "необ'єктивною інформацією". Також російська влада підтвердила відсутність будь-яких планів щодо їхнього вивезення.

Точно сказати, скільки мирних жителів зараз, напевно, це буде необ'єктивно. За нашими підрахунками, там залишається велика кількість мешканців,

– заявив гауляйтер.

Сальдо не назвав хоча б приблизну кількість людей, які зараз перебувають у місті.

За даними законної української влади, зараз в Олешківській громаді залишаються близько 6 тисяч людей, серед яких 180 дітей. Проте реальна кількість мешканців може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації з тимчасово окупованих територій.

Крім того, російські військові блокують постачання базових засобів існування та тримають без їжі та води близько 2 тисяч людей, із яких майже пів сотні – діти.

Зазначимо, що українські військові у співпраці з Херсонською ОВА налагодили повітряний міст для забезпечення провізією заблокованих жителів окупованих Олешок. Захисники за допомогою дронів переправляють продукти, щоб врятувати людей від голоду.

Голова Херсонської ОВА розповів, що підрозділи морської піхоти та Національної гвардії доставили близько 4 тонн продуктів на 100 визначених майданчиків. Ця операція стала однією з найбільших із березня.