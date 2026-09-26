"В Олешках ситуация ухудшается": в городе фиксировались случаи голодной смерти, – СМИ

В Олешках разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. На оккупированной части Херсонской области российские военные полностью блокировали город, лишив местных жителей доступа к продуктам питания и лекарствам.

В городе фиксируются случаи смерти от голода. Об этом рассказали журналист Олег Батурин и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о ситуации в Олешках?

Олег Батурин сообщил, что пообщался с жителями, которые одними из последних в этом году сумели выехать из блокированного города. Их знакомые, до сих пор остающиеся в Олешках, сказали, что там становится все хуже. В городе фиксируются случаи голодной смерти.

"Базара", на котором почти невозможно купить – можно только обменять, – тоже почти нет. Люди срывают портулак на огороде, варят его и едят. Мы почти всегда сидим дома. Боимся даже выйти на улицу. Связь очень плохая, но иногда пробивается, – рассказывают жители Олешек.

Однако собеседники журналиста не подтвердили информацию, распространяемую в СМИ, о том, что в городе от голода люди якобы едят собак. Также они опровергли сообщения о том, что некоторые люди вынуждены ловить и есть крыс.

В то же время он отметил, что жители Олешек могут не знать, что происходит в другой части города из-за отсутствия нормальной связи, разрушенной инфраструктуры, заминированных дорог и постоянной опасности авиаударов.

Что сказал Лубинец?

Омбудсмен Украины назвал ситуацию в Олешках и соседних селах гуманитарной катастрофой. Он рассказал, что в городе ежедневно гибнут мирные жители.

У людей нет элементарных вещей: еды, воды и медикаментов. Эвакуация жителей затруднена из-за заминированных территорий. Лубинец отметил, что люди выживают только благодаря тому, что волонтеры доставляют еду с помощью дронов. Однако еды не хватает на всех.

В городе и пяти соседних селах находятся тысячи мирных жителей. Омбудсмен сообщил, что люди, пытавшиеся самостоятельно уехать, погибли, поскольку вся территория заминирована.

Ко мне ежедневно обращаются по поводу выезда оттуда. Мы предлагали различные варианты эвакуационных маршрутов и введение режима тишины, однако российская сторона на такие предложения не согласилась. На мой взгляд – умышленно,

– заявил Лубинец.

Также он раскритиковал международное сообщество. Чиновник подчеркнул, что его реакция демонстрирует полную неэффективность.

Отметим, что глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала, что любые попытки доставить гуманитарные грузы или продовольствие после конца мая оказались безуспешными, а выжить в условиях полной осады местным жителям становится все труднее. Чиновница рассказала, что слышала о случаях, когда люди вынуждены есть собак.