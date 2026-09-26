У місті фіксують випадки голодної смерті. Про це розповіли журналіст Олег Батурін та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про ситуацію в Олешках?

Олег Батурін повідомив, що поспілкувався з жителями, які одними з останніх у цьому році зуміли виїхати із заблокованого міста. Їхні знайомі, що досі залишаться в Олешках сказали, що там стає все гірше. У місті фіксують випадки голодної смерті.

"Базару", на якому чогось купити майже неможливо – лише виміняти, майже теж немає. Люди рвуть портулак на городі, його варять і їдять. Ми сидимо майже завжди в хаті. Боїмося навіть вийти на вулицю. Звʼязок дуже поганий, але іноді пробивається, – розповідають жителі Олешок.

Проте співрозмовники журналіста не підтвердили інформацію, яку поширюють у медіа, що у місті від голоду люди нібито їдять собак. Також вони спростували повідомлення про те, що деякі люди змушені ловити і їсти щурів.

Водночас він зауважив, що мешканці Олешок можуть не знати, що відбувається в іншій частині міста через відсутність нормального звʼязку, зруйновану інфраструктуру, заміновані дороги та постійну небезпеку авіаударів.

Що сказав Лубінець?

Омбудсман України назвав ситуацію в Олешках та сусідніх селах гуманітарною катастрофою. Він розповів, що у місті щодня гинуть цивільні.

Люди не мають елементарних речей: їжі, води та медикаментів. Евакуація жителів ускладнена через заміновані території. Лубінець зазначив, що люди виживають лише завдяки тому, що волонтери передають дронами харчування. Проте їжі не вистачає на всіх.

У місті та 5 сусідніх селах перебувають тисячі цивільних. Омбудсман повідомив, що люди, які намагались самостійно виїхати – загинули, бо вся територія замінована.

До мене щодня звертаються щодо виїзду звідти. Ми пропонували різні варіанти евакуаційних маршрутів і запровадження режиму тиші, однак російська сторона на такі пропозиції не погодилася. На мій погляд – умисно,

– заявив Лубінець.

Також він розкритикував міжнародну спільноту. Посадовець наголосив, що її реакція демонструє повну неефективність.

Зазначимо, що голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що будь-які спроби доставити гуманітарні вантажі чи продовольство після кінця травня виявилися невдалими, а вижити в умовах повної облоги місцевим жителям стає дедалі важче. Посадовиця розповіла, що почула про випадки, коли люди змушені їсти собак.