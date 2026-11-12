Путин хочет использовать перемирие в Константиновке, чтобы выяснить, кто контролирует город

Российский диктатор Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области. При этом он высказал идею использовать ее для выяснения того, кто на самом деле контролирует город.

Об этом Путин заявил во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Что Путин предложил в отношении Константиновки?

Российский диктатор утверждает, что армия России в настоящее время контролирует Константиновку и якобы готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в городе.

По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории вблизи Константиновки. В то же время Путин предложил украинской стороне также провести разминирование под наблюдением иностранных журналистов, чтобы выяснить, кто на самом деле контролирует город.

А если Киев считает, что контролирует Константиновку, то пусть сам обеспечивает безопасность со своей стороны,

– заявил он.

Путин также предложил пригласить в гуманитарную миссию иностранные СМИ, в частности американские, а ее организацию поручить омбудсменам Украины и России.

По утверждению российского диктатора, в Константиновке в настоящее время остаются около 400–500 мирных жителей.

В качестве примера проведения такой операции Путин привел недавнюю гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.

Что известно о ситуации в Константиновке?

Примечательно, что еще в июле 2026 года российское военное командование доложило Путину о якобы полном захвате Константиновки.

Однако, как сообщают "Важные истории", даже российские провоенные источники до сих пор пишут о боях в городе. Это противоречит предыдущим заявлениям российского руководства об установлении полного контроля над Константиновкой.

Как в Украине отреагировали на предложение Путина?

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что россияне могут использовать гуманитарную операцию в Константиновке для переброски военных и техники.

По его словам, подобная ситуация уже имела место во время гуманитарного перемирия в Олешках в Херсонской области. Тогда российские войска воспользовались паузой в боевых действиях для ротации личного состава и доставки техники.

В то же время Литвин подчеркнул, что сначала необходимо выяснить все детали российского предложения.

Напомним, как писал 24 Канал, по данным Института изучения войны, российские войска воспользовались гуманитарным перемирием в Олешках для возвращения ранее утраченных позиций. Оккупанты также перебросили дополнительное вооружение и обустроили новые позиции для операторов беспилотников.