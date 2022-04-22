Гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов Мариуполя нужны немедленно – Боррель
Источник:CNN
Российские захватчики не перестают уничтожать Мариуполь своими обстрелами. О городе говорят во всем мире, ведь ситуация там становится все более трагичной.
Кроме этого, оккупанты блокируют украинских военных в районе "Азовстали", где находятся, скрываясь от обстрелов, и гражданские люди.
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О немедленных гуманитарных коридорах заявил сегодня, 22 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он призвал срочно создать эвакуационные коридоры в Мариуполе со всеми необходимыми гарантиями прекращения огня от Азовстали и других районов города к территориям, подконтрольным Украине.
Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основами прав человека и международного гуманитарного права,
– заявил Боррель.
Он оценил усилия Украины по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданского населения, но сказал, что ЕС сожалеет, что "Россия не отвечает взаимностью" на эти инициативы и попытки.
Мир является свидетелем жестокости России
Уже несколько недель мир является свидетелем жестокого, незаконного нападения на Мариуполь со стороны России, что приводит к широкомасштабному разрушению города, включая зверства против гражданского населения, под искаженным поводом "освобождения" города.
– говорится в заявлении Борреля.
Также он напомнил, что тысячи жителей города были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству Украины территории. В то же время отметил, что в Мариуполе остаются более 100 тысяч мирных жителей, в том числе тысяча людей, которые прячутся на "Азовстали" и защищаются Вооруженными силами Украины
Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова заявляла о более чем полумиллионе депортированных Россией украинцев.
Какова ситуация в Мариуполе: коротко
- Российские военные практически полностью уничтожили Мариуполь, находящийся в кольце оккупантов. На комбинате "Азовсталь" в заложниках оказались более тысячи гражданских и украинские защитников. Среди них раненые и убитые.
- Российские военные сбрасывают сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".
- Однако россияне продолжили бомбить металлургический комбинат. По данным разведки, Россия планирует продолжить наступление на "Азовсталь".
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