Гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов Мариуполя нужны немедленно – Боррель

Российские захватчики не перестают уничтожать Мариуполь своими обстрелами. О городе говорят во всем мире, ведь ситуация там становится все более трагичной.

Кроме этого, оккупанты блокируют украинских военных в районе "Азовстали", где находятся, скрываясь от обстрелов, и гражданские люди.

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О немедленных гуманитарных коридорах заявил сегодня, 22 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он призвал срочно создать эвакуационные коридоры в Мариуполе со всеми необходимыми гарантиями прекращения огня от Азовстали и других районов города к территориям, подконтрольным Украине.

Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основами прав человека и международного гуманитарного права,

– заявил Боррель.

Он оценил усилия Украины по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданского населения, но сказал, что ЕС сожалеет, что "Россия не отвечает взаимностью" на эти инициативы и попытки.

Мир является свидетелем жестокости России

Уже несколько недель мир является свидетелем жестокого, незаконного нападения на Мариуполь со стороны России, что приводит к широкомасштабному разрушению города, включая зверства против гражданского населения, под искаженным поводом "освобождения" города.

– говорится в заявлении Борреля.

Также он напомнил, что тысячи жителей города были депортированы в Россию или насильственно перемещены на неподконтрольные правительству Украины территории. В то же время отметил, что в Мариуполе остаются более 100 тысяч мирных жителей, в том числе тысяча людей, которые прячутся на "Азовстали" и защищаются Вооруженными силами Украины

Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова заявляла о более чем полумиллионе депортированных Россией украинцев.

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