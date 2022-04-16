Гуманітарний фронт: Україна отримала уже 250 тис. тонн гумдопомоги

Люди со всего мира каждый день посылают помощь в Украину. За 50 дней войны в страну уже было доставлено 270 тыс. тонн гуманитарного груза.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Він нагадав, що для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua , де можна дізнатися, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.

50 дней войны. Президентом Украины Владимиром Зеленским был создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. За это время мы развернули настоящий гуманитарный фронт", – подчеркнул Тимошенко.

270 тысяч тонн гумпомощи / телеграмм Кирилла Тимошенко

Также, по его информации, общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом – 3 724 198 человек. Во время войны "Укрзалізниця" предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации.

Еще 291 705 человек были вывезены гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее Тимошенко отметил особую роль Днепропетровской области как гуманитарного хаба.

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