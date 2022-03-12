Гуманитарный конвой, едущий в Мариуполь, взяли под контроль российские войска
Источник:телеграм-канал Александра Старуха
Российские террористы взяли под контроль гуманитарный конвой, который Украина отправила для жителей Мариуполя. Автобусы с помощью до сих пор не доехали до города.
По состоянию на 18.00 колонна проходила через населенный пункт Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска. Другой гумконвой остановился в Каменске.
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Цинизм и низость россиян продолжают поражать. На всех блокпостах кафиры массово разворовывали помощь, которую везли людям в Мариуполь. Они насильственно отбирали продукты, средства гигиены, одежду и т.д. И это в то время, когда мирные люди несколько дней без еды и воды.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что гумконвои в Мариуполь отправили вместе со священниками московского патриархата. Так наша власть надеялась, что кафиры не будут открывать огонь.
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